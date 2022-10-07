07 Октября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Региональная программа капремонтов в Новосибирской области на 2023-2025 годы предполагает увеличение объемов на 70% 

Краткосрочный этап выполнения региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2023-2025 гг. в Новосибирской области будет включать ремонт многоэтажных домов, план работ увеличивается на 70%.

«С 2023 по 2025 годы планируется отремонтировать 2500 многоквартирных домов, в том числе 2000 домов, формирующих фонд капремонта на общем счете. Спецификой этого этапа станет переход к ремонту многоэтажных домов – пяти и девятиэтажек. Ранее в рамках утвержденной областным Правительством региональной программы капремонта ремонтировались по большей части двух и трехэтажные дома. Объёмы и сложность строительных работ будет соответственно увеличиваться», – прокомментировал начальник управления жилищной политики министерства ЖКХ и энергетики региона Евгений Юрченко.

План работ на 2023-2025 годы превосходит аналогичный план на предыдущую трехлетку на 70% по планируемому объему работ: на 3200 конструктивных элементов и порядка 500 домов больше, чем в 2020-2022 годы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Для обеспечения выполнения намеченных планов приняты решения об увеличении размера взноса на капитальный ремонт в 2023 году на 2,46 рубля за квадратный метр, а также о поддержке мероприятий программы капремонта за счет областного бюджета.

капитальный ремонт, капремонт, строительные леса, балкон, фасад(2019)|Фото: Накануне.RU

В целях снижения нагрузки на граждан и повышения финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым принято решение о направлении средств областного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту по 300 млн рублей ежегодно в период 2023-2025 гг.

В 2022 году запланирована замена 249 лифтов, 75 из которых на счете регионального оператора. Оператором выполнены строительно-монтажные работы по 35 лифтам в 12 домах и еще по 9 домам заключен договор, согласно которому планируется замена еще 28 лифтов. Замена 174 лифтов ведется в домах, которые собирают средства на специальном счете. Для оказания поддержки этих мероприятий выделено 31 млн из регионального бюджета.

В 2023 году планируется заменить 314 лифтов в 99 домах. В настоящее время Фондом модернизации ЖКХ совместно с собственниками помещений МКД, органами местного самоуправления подготавливается необходимая документация для реализации запланированных работ.

В целом, с начала реализации региональной программы заменено более 1200 лифтов в 331 многоквартирном доме.

Теги: программа капремонта, замена лифтов, многоквартирные дома, жкх



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