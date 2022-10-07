В Ленобласти отменили все новогодние праздники и корпоративы – деньги направят на поддержку мобилизованных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился отменить все развлекательные мероприятия и новогодние корпоративы, планировавшиеся за счет бюджетных средств.

Освободившиеся средства перераспределят на текущие нужды, а также поддержку жителей, участвующих в спецоперации, и их семей. Все рекомендации, касающиеся отмены праздничных мероприятий, направили главам администраций муниципальных районов региона, сообщили в пресс-службе губернатора.