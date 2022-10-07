Экспертная комиссия признала правильным удаление футболиста "Урала" в игре с "Локомотивом"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала правильным удаление полузащитника екатеринбургского "Урала" Фаниля Сунгатулина в матче 11-го тура РПЛ против московского "Локомотива".

Напомним, встреча состоялась 1 октября в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:4. Сунгатулин вышел на замену во втором тайме и на 88-й минуте получил прямую красную карточку.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, эксперты разобрали данный эпизод матча и пришли к выводу, что удаление игрока уральцев было правильным.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после нарушения правил с его стороны против игрока команды "Локомотив" Вильсона Изидора, перепрыгивая через лежащего на газоне соперника, наступил ему полной стопой открытыми шипами на ногу в области чуть выше голеностопа в момент остановки игры. По мнению большинства членов комиссии, игрок "Урала" видел соперника и не предпринял попытки избежать этого контакта или согнуть ногу для его смягчения. Это дает основания считать действия данного игрока агрессивным поведением, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи удалить его с поля с показом красной карточки после обоснованного вмешательства ВАР", - говорится в заключении экспертов.

Стоит отметить, что накануне контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК) отменил красную карточку защитника "Локомотива" Максима Ненахова, полученную им в игре с "Уралом". Удаление игрока было признано ошибочным.