Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Украины и Белоруссии

Нобелевская премия мира за 2022 год вручена трем лауреатам из России, Белоруссии и Украины. Это одно физическое лицо – глава белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, а также два НКО: украинский Центр гражданских свобод и российский правозащитный центр "Мемориал" (признан НКО-иноагентом, Верховный суд в прошлом году принял решение о его ликвидации).

В Росси также было ликвидировано международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано НКО-иноагентом). В обоих случаях о ликвидации ходатайствовала прокуратура. В ходе заседания по правозащитному центру прокурор заявлял, что общество поддерживало незаконные протестные акции, направленные на дестабилизацию России.