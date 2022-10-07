07 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: youtube.com

Рада призвала поддерживать сепаратизм в России

Верховная рада приняла постановление о поддержке сепаратизма в России.

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев призывает западные организации к "деимпериализации" России и поощрению сепаратизма, чтобы разделить Россию на части.

Комментарии киевских депутатов были полны ненависти к России. А Алексей Гончаренко призвал признать "независимости Ичкерии". В Раде соответствующее постановление уже готово. Другие депутаты подтвердили, что Украина существует ради борьбы с Россией.

Также Рада призвала осудить воссоединение регионов Новороссии с Россией, усилить санкционное давление, назвать Россию "спонсором терроризма", исключить из ООН.

Теги: Украина, сепаратизм



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