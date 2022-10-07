07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин утвердил поправки о трудовых гарантиях мобилизованных

Президент России Владимир Путин утвердил поправки о трудовых гарантиях мобилизованных.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Поправки касаются, например, Трудового кодекса РФ.

Как сообщало Накануне.RU, 21 сентября Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Теги: Владимир Путин, трудовые гарантии, мобилизация



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