Путин утвердил поправки о трудовых гарантиях мобилизованных

Президент России Владимир Путин утвердил поправки о трудовых гарантиях мобилизованных.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Поправки касаются, например, Трудового кодекса РФ.

Как сообщало Накануне.RU, 21 сентября Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.