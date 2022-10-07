Соляная пещера и новый бассейн. Глава Екатеринбурга оценил ремонт в детском саду в Юго-Западном

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил детский сад № 348, где открыл капитально отремонтированный бассейн. Градоначальнику также показали новый ремонт, который был проведен после перехода дошкольного учреждения в муниципальную собственность.

Изначально возле детского сада находилась заброшенная пристройка, однако с июня здесь начались работы по строительству водного объекта. Общая площадь комплекса составляет порядка 160 КВ.м.: бассейн 4/8 м. с глубиной 0,7м, несколько отдельных душевых комнат, туалет и теплые раздевалки - все это предусмотрено для посещения детей с 0+. Присматривать за малышами будет обученные инструктор, в то время как родители смогут отдохнуть в зоне ожидания.

Огромным плюсом для всех жителей района станет то, что бассейн смогут посещать не только воспитанники детсада, но и местные дети, для которых объект будет открываться после обеда. Это новый принцип, которому следуют екатеринбургские девелоперы. Об этом и рассказал мэр города, отметив аналогичный опыт при строительстве местных школ.

"У нас получился здесь детский оздоровительный комплекс. Работают логопеды и психологии, которые готовы помогать не только воспитанникам, но и детям Юго-Западного. В общем-то мы сейчас идем по такому принципу и строим наши образовательные учреждения, чтобы ими могли пользоваться не только школьники, которые обучаются в этой школе, но и дети, которые эту школу не посещают, а также их родители. Те школы, которые мы сегодня строим, в таком обычном понимании школами называть достаточно сложно, потому что они имеют в своем распоряжении, как правило и дошкольное образовательное учреждение, и спортивную инфраструктуру, и актовый зал. То есть это в общем-то инфраструктура, которая может быть использована и жителями микрорайона", - рассказал Орлов.

Большую поддержку в ремонте детсада оказал партнер города девелоперская компания "Формула строительства", которая уже ведет жилищное строительство на Юго-Западе Екатеринбурга. Компания за собственные средства превратила заброшенное 30-летнее здание в бассейн. Более того, чуть больше года детский сад находится в муниципальной собственности. За это время был проведен косметический ремонт и приобретено оборудование. В садике оборудованы комнаты отдыха и рисования, игровые, актовый зал, спортзал и даже соляная пещера, что по словам градоначальника особенно важно в пандемийное время.