07 Октября 2022
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Первый форум инноваторов IN’HUB проходит в Новосибирске - представлены новейшие идеи инженерного творчества

Тонометр, который умеет измерять параметры функционирования сосудов, промышленная экипировка с элементами дополненной реальности, мобильная соляная пещера и роботы – сотни разработок изобретатели всех возрастов представили на первом международном форуме инноваторов IN’HU, который проходит в рамках десятилетия науки и технологий.

Губернатор Андрей Травников, директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Кузнецов приветствовали участников форума, посетили проходящую в рамках форума выставку проектов изобретателей.

инновации, выставка, IN’HUB, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Всего более двухсот лучших работ изобретателей со всей России и стран СНГ представлены на площадке Международного выставочного комплекса «Новосибирск-Экспоцентр». Победители будут определены прямо на площадках форума – уже завтра, 8 октября. Самому молодому изобретателю, который представил на IN’HUB свое изобретение – 11 лет, самому опытному – 83 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

инновации, выставка, IN’HUB(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Заинтересовал учебный комплект для изучения робототехники, точнее – для программирования роботов. Это уже готовый продукт, который можно было бы использовать в школах. Наши новосибирские изобретатели уже уговорили меня применять комплект для предотвращения использования несанкционированной связи во время экзаменов в университетах, для поиска микронаушников. Договорились, что уже в этом году, во время ближайшей сессии в одном из вузов мы опробуем это устройство. Также заинтересовал солевой генератор – мобильная солевая пещера для дошкольных учреждений. Всего представлено почти 240 проектов, перечислить и оценить их все невозможно. Ребята-изобретатели, инноваторы, приехавшие на IN’HUB в Новосибирск, уверен, найдут своих будущих инвесторов», — отметил Андрей Травников.

инновации, выставка, IN’HUB(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также губернатор подчеркнул, что форум инноваторов стал логичным продолжением Технопрома, который прошёл в регионе в августе и поблагодарил компанию «Норильский никель» за то, что Новосибирская область выбрана площадкой для проведения первого форума IN’HUB.

инновации, выставка, IN’HUB(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Трансляцию всех мероприятий, пленарных сессий и дискуссий, круглых столов можно посмотреть на официальном сайте форума. А 8 октября посетить выставку форума, пообщаться с изобретателями можно лично – вход на все мероприятия IN’HUB будет свободный. На официальном сайте IN’HUB в разделе «Как добраться на форум» можно выбрать подходящий маршрут.

Теги: инноваторы, андрей травников, инженерное творчество, IN’HUB



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