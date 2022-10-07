В Челябинске УФАС потребовало убрать рекламу о кредитной амнистии с изображением губернатора

В Челябинске УФАС потребовало прекратить распространение рекламы о кредитной амнистии для граждан с изображением губернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Реклама распространяется на сайте одного из интернет-СМИ. Данный рекламный баннер ведет на интернет-страницу хозяйствующего субъекта, предлагающего платные услуги по списанию кредитов и долгов.

В УФАС считают, что реклама с изображением губернатора может ввести в заблуждение потребителя. Рекламодатель за счет использования данной фотографии и информации о государственных программах пытался привлечь к своим услугам как можно большее количество потребителей.

По факту рекламы будет возбуждено дело.