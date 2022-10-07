Сенатор Клишас заявил о незаконности предупреждений военкоматов об уголовках за уклонение от призыва

Военные комиссариаты не имеют права предупреждать граждан об уголовном наказании за отказ от мобилизации. Речь идет о статье 328 Уголовного кодекса.

"Хочу отметить, что предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно, т. к. согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 03.04.2008 субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу", - рассказал в эфире радио Sputnik сенатор Андрей Клишас.

Он добавил, что "вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной Думой".

Между тем, в России не просто грозят указанной статьей, но и даже пытаются ее применять. Так, на этой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 328 в отношении 32-летнего жителя Пензы, отказавшегося подписать повестку в военкомат.