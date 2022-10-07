На "горячей линии" по мобилизации в Свердловской области будут работать психологи

07 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На "горячей линии" по мобилизации в Свердловской области будут работать психологи

Студенты-психологи старших курсов Уральского федерального университета помогут работе контактного центра "122" в Свердловской области по вопросам частичной мобилизации.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, о совместной работе договорились министерство цифрового развития и связи региона и УрФУ. Как заявил глава министерства Михаил Пономарьков, теперь по телефону "горячей линии" 122, помимо консультаций по мобилизации, можно будет получить психологическую поддержку. Специалисты-психологи будут находиться вместе с операторами и при необходимости помогут снять эмоциональный заряд или поддержать звонящего.

"С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам "Клиническая психология" и "Социальная работа", а также преподавателей", - пояснила директора Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Волонтеры проведут работу и с самими операторами контактного центра, на которых приходится большая, в том числе эмоциональная нагрузка. Для них будут организованы тренинги, которые помогут усовершенствовать навыки и предупредить так называемое "профессиональное выгорание".

Звонок на номер 122 бесплатный. Колл-центр работает круглосуточно.

Теги: мобилизация, психологи, горячая линия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети