На "горячей линии" по мобилизации в Свердловской области будут работать психологи

Студенты-психологи старших курсов Уральского федерального университета помогут работе контактного центра "122" в Свердловской области по вопросам частичной мобилизации.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, о совместной работе договорились министерство цифрового развития и связи региона и УрФУ. Как заявил глава министерства Михаил Пономарьков, теперь по телефону "горячей линии" 122, помимо консультаций по мобилизации, можно будет получить психологическую поддержку. Специалисты-психологи будут находиться вместе с операторами и при необходимости помогут снять эмоциональный заряд или поддержать звонящего.

"С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам "Клиническая психология" и "Социальная работа", а также преподавателей", - пояснила директора Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Волонтеры проведут работу и с самими операторами контактного центра, на которых приходится большая, в том числе эмоциональная нагрузка. Для них будут организованы тренинги, которые помогут усовершенствовать навыки и предупредить так называемое "профессиональное выгорание".

Звонок на номер 122 бесплатный. Колл-центр работает круглосуточно.