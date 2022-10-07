07 Октября 2022
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Фото: kremlin.ru

Токаев прилетит в Петербург на неофициальный саммит глав СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит сегодня неофициальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, совпавший с 70-летним юбилеем Владимира Путина. Информацию о визите Токаева подтвердила пресс-служба главы государства.

Ранее высказывались предположения, что Токаев может проигнорировать мероприятие из-за ухудшения дипломатических отношений между Москвой и Астаной. На этой неделе сначала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в жестком тоне отчитала власти Казахстана за промедление с высылкой украинского посла, позже российского посла вызвали в МИД РК и там отчитали за неподобающую тональность высказываний Захаровой.

14 октября официальный саммит глав СНГ должен состояться в Казахстане. Изначально визит на него Путина планировался, однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не готов подтвердить эту поездку.

Между тем, от визита в Санкт-Петербург уже отказался президент Киргизии Садыр Жапаров. Он прислал на празднование юбилея Путина вместо себя госсекретаря страны, сам сослался на загруженный график.

Теги: касым-жомарт токаев, саммит, снг, владимир путин



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