"Рак мозга" НАТО зашел слишком далеко, - Лавров

Заболевание мозга Североатлантического альянса, о котором заявил в свое время президент Франции Эмманюэль Макрон, зашло слишком далеко, если судить по действиям НАТО в ситуации с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая по видеосвязи на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие".

"В свое время президент Макрон диагностировал "рак мозга" у Североатлантического альянса. И судя по тому, как альянс пестует неонацистский режим в Киеве, эта болезнь зашла слишком далеко", - цитирует министра ТАСС.

Лавров напомнил, что 6 октября был созван саммит так называемого Европейского политического сообщества.

"Это была инициатива президента Макрона, и по итогам этого саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель с гордостью заявил, что начинается процесс формирования структуры безопасности без участия России. В общем, просто пляшут под дудку Киева и поощряют безумные фантазии тех, кто пока еще находится там у власти", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, США и их союзники тем самым принимают на себя "огромную ответственность за опасный рост международной напряженности", накачивая оружием режим украинского президента Владимира Зеленского, "несмотря на его открыто провозглашенные ядерные амбиции".