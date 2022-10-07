07 Октября 2022
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Политика Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Челябинский депутат Госдумы получил повестку и уехал на боевое слаживание

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил повестку и отбывает в учебную часть в качестве добровольца, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня отбываю в учебку и дальше на фронт. Считаю долг каждого мужчины, способного держать в руках оружие, защитить свою Родину, свою семью, свой народ от нацистов. Победа будет за нами!", - написал депутат.

Напомним, Голиков подал заявление на участие в спецоперации в качестве добровольца. Он служил в армии и является сержантом запаса.

Теги: Олег Голиков, спецоперация,



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