Челябинский депутат Госдумы получил повестку и уехал на боевое слаживание

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков получил повестку и отбывает в учебную часть в качестве добровольца, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня отбываю в учебку и дальше на фронт. Считаю долг каждого мужчины, способного держать в руках оружие, защитить свою Родину, свою семью, свой народ от нацистов. Победа будет за нами!", - написал депутат.

Напомним, Голиков подал заявление на участие в спецоперации в качестве добровольца. Он служил в армии и является сержантом запаса.