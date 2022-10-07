07 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство изменило ПДД: теперь в них официально есть самокаты и платные парковки

Правительство России утвердило ряд изменений в правила дорожного движения. Самые объемные поправки (а точнее – нововведения) касаются электросамокатов. Они, а также моноколеса, сигвеи, гироскутеры теперь будут называться средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Вводятся правила использования СИМ:

— скорость на них должна быть не больше 25 км/ч;

— по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам на них кататься можно только, если масса СИМ не больше 35 кг;

— по правому краю проезжей части можно ехать там, где максимальная скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов, но только людям старше 14 лет;

— появятся специальные дорожные знаки, регулирующие движение СИМ;

— у пешеходов приоритет;

— на обычные самокаты, ролики и скейты новый статус не распространяется.

Также вводится новая разметка для платной парковки – ее зона будет обозначена синими линиями, а бесплатной – белыми.

Кроме того, правительство полностью запретило движение, остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности

Теги: пдд, электросамокат, поправки, парковка



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