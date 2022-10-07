WSJ: США пока не передают Киеву ракеты большей дальности

Киев настойчиво просит США передать ракеты большей дальности для нанесения ударов по Крыму, но США пока не спешат этого делать, опасаясь эскалации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о тактическом ракетном комплексе ATACMS. Киев хочет стрелять по базам в Крыму, откуда, по убеждению киевского командования, прилетают беспилотники, доставляющие режиму много проблем.

"Мы знаем, откуда прилетают беспилотники. Мы просто не можем до них достать", - заявила депутат Рады Александра Устинова.

"Причина, по которой мы не даем им это оружие, заключается в разногласиях по поводу нанесения ударов по целям в Крыму", - заявил представитель Конгресса.

Официальные лица США считают, что ракеты большей дальности не нужны Украине, а Москва воспримет это как эскалацию. Недавно МИД РФ заявил, что если Вашингтон поставит Киеву ракеты большей дальности, он пересечет "красную черту" и станет стороной конфликта.

США также все больше заботятся о своих собственных запасах оружия, после того как за последние восемь месяцев передали Украине оружия на сумму почти 17 миллиардов долларов, отмечает издание.