"Все посылки передадим военным": депутат Вихарев организовал сбор гуманитарной помощи

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев провел онлайн-прием. Как рассказал он в своем Telegram-канале, поступает много звонков по специальной военной операции и мобилизации.

"Одним тревожно за близких, другие хотят помочь и спрашивают, куда можно принести теплые вещи, амуницию и продукты для солдат. Гуманитарную помощь можно принести в мою общественную приемную на улице Старых Большевиков, 29. Там открыт пункт приема. Все посылки напрямую передадим военным.

Принимать помощь от жителей мои помощники будут три дня в неделю: вторник, среду и четверг с 11.00 до 13.00. Если остались вопросы и перед посещением приемной обязательно позвоните по телефону: +7 912 207-19-54. Вместе поможем нашим парням", - отметил Вихарев.

Также он рассказал о руководителе театра "Шарманка" Ларисе Абашевой, которая ездила на Донбасс.

"Увезли две фуры гуманитарной помощи, выгрузили на склад уже в темноте, через 10 минут склад обстреляли, но груз уцелел. Лариса вернулась с заказом от наших бойцов на 320 носилок. Волонтеры теперь шьют уже четыре вида носилок: тканевые и авоськи по 180 и 210 см. Чтобы отшить необходимое количество, нужны деньги не только на материалы, но и на швейные машинки. Так как простые бытовые устройства при большой нагрузке выходят из строя", - сообщил депутат.

Он пообещал помочь с покупкой части швейного оборудования. Кроме этого, Алексей Вихарев хочет наладить контакт между волонтерами и Машиностроительным заводом им. М.И. Калинина, чтобы первые могли получать нужное для носилок количество карабинов.