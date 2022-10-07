"Все посылки передадим военным": депутат Вихарев организовал сбор гуманитарной помощи

07 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Все посылки передадим военным": депутат Вихарев организовал сбор гуманитарной помощи

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев провел онлайн-прием. Как рассказал он в своем Telegram-канале, поступает много звонков по специальной военной операции и мобилизации.

"Одним тревожно за близких, другие хотят помочь и спрашивают, куда можно принести теплые вещи, амуницию и продукты для солдат. Гуманитарную помощь можно принести в мою общественную приемную на улице Старых Большевиков, 29. Там открыт пункт приема. Все посылки напрямую передадим военным.

Принимать помощь от жителей мои помощники будут три дня в неделю: вторник, среду и четверг с 11.00 до 13.00. Если остались вопросы и перед посещением приемной обязательно позвоните по телефону: +7 912 207-19-54. Вместе поможем нашим парням", - отметил Вихарев.

Носилки и техсредства для проведения спасательных операций от депутата Алексея Вихарева(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Также он рассказал о руководителе театра "Шарманка" Ларисе Абашевой, которая ездила на Донбасс.

"Увезли две фуры гуманитарной помощи, выгрузили на склад уже в темноте, через 10 минут склад обстреляли, но груз уцелел. Лариса вернулась с заказом от наших бойцов на 320 носилок. Волонтеры теперь шьют уже четыре вида носилок: тканевые и авоськи по 180 и 210 см. Чтобы отшить необходимое количество, нужны деньги не только на материалы, но и на швейные машинки. Так как простые бытовые устройства при большой нагрузке выходят из строя", - сообщил депутат.

Он пообещал помочь с покупкой части швейного оборудования. Кроме этого, Алексей Вихарев хочет наладить контакт между волонтерами и Машиностроительным заводом им. М.И. Калинина, чтобы первые могли получать нужное для носилок количество карабинов.

Теги: Вихарев, помощь, прием, депутат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети