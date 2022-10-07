07 Октября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Пушилин поздравил Путина с 70-летием

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием.

Он отметил, что роль Путина в судьбе Донбасса трудно переоценить. Его имя связано с 8-летней поддержкой и защитой Донбасса, а теперь - и с возвращением домой. Доверие к Путину в Донбассе огромно.

"От имени своих земляков выражаю безмерную благодарность Президенту Российской Федерации и в День его рождения выражаю самые искренние пожелания здоровья, счастья и новых побед во имя великой России и ее народа!" - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Накануне Пушилин был выдвинут на должность секретаря донецкого отделения "Единой России", сообщила пресс-служба партии, которая приняла решение создать в ДНР и других новых регионах РФ свои региональные отделения.

Теги: Денис Пушилин, Владимир Путин



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