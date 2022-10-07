70% россиян находятся в состоянии тревожности – ФОМ

В России продолжает нарастать тревожность. Неделю назад свое состояние как тревожное описывали 69% россиян, сейчас – 70%. При этом до объявления о мобилизации состояние тревожности испытывали только 35% респондентов, а 57% находились в спокойном состоянии, это данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

Также отмечается резкий рост протестного потенциала. Неделю назад только 16% россиян сочли, что при проведении митингов в их регионе на акции выйдет много народу. Сейчас тех, кто уверен в массовости протеста уже 24%. Число тех, кто не видит причин для многочисленных митингов, напротив, резко снижается (с 52 до 45% за неделю). При этом персональная готовность участвовать в митингах протеста у населения остается стабильной – на уровне 16-17%.

Опрос "ФОМнибус" 30 сентября – 2 октября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.