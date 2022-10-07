07 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: km.ru

МИД КНР: Нужно обратить внимание на нарушение прав человека на Западе

Совет по правам человека ООН должен обратить внимание прежде всего на многочисленные нарушения прав человека США, Великобританией и другими западными странами. Об этом говорится в заявлении МИД КНР в ответ на попытку запросить голосование в Совете по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где будто бы преследуют уйгуров (предложение западных стран накануне было отклонено большинством голосов).
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Как отмечает МИД КНР, США и другие западные страны постоянно педалируют вопрос Синьцзяна для создания слухов и политических манипуляций под флагом прав человека с целью дискредитировать Китай и сдержать его развитие. Вашингтон игнорирует факты, распространяет ложь и заблуждения, давит на другие страны, принуждая занять их антикитайскую позицию. Но США потерпели неудачу.

Пекин заверяет, что уже более пяти лет в Синьцзяне нет терактов, а представители всех этнических групп защищены в максимально возможной степени. Это понимают и другие страны, включая исламские (уйгуры преимущественно мусульмане), которые поддерживают Китай по уйгурскому вопросу.

"На что Совету по правам человека действительно следует обратить внимание и обсудить, так это на серьезные нарушения прав человека в западных странах, таких как США и Соединенное Королевство, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, распространение насилия с применением огнестрельного оружия, неизбирательное применение односторонних принудительных мер, а также военные операции за рубежом, которые привели к гибели или ранению большого числа ни в чем не повинных людей. Советуем США и другим западным странам отказаться от политических манипуляций, мошенничества и клеветы", - подчеркнули в МИД КНР.

США педалируют тему содержания уйгуров в "перевоспитательных лагерях". Китаевед Николай Вавилов отмечает, что эти "лагеря" не имеют резервационного смысла и являются скорее образовательными и интеграционными программами, а уйгуры широко представлены как во власти автономии, так и в КПК.

Теги: Китай, права человека, США



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