Армения и Азербайджан подтвердили верность суверенитету друг друга

Армения и Азербайджан подтвердили приверженность документам, согласно которым, стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Таковы итоги переговоров в Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 г. (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - говорится на сайте правительства Армении, заявление цитирует РИА Новости.

Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

"Азербайджан согласился сотрудничать с упомянутой миссией в той мере, в какой это будет ее касаться. Миссия начнет свою работу в октябре, сроком максимум на два месяца. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и помощи пограничным комиссиям посредством своих докладов", - уточнили в армянском кабмине.