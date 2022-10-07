Текслер назначил и.о. первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области

Временно исполняющим обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области назначен начальник управления по развитию животноводства и технической политики Евгений Литвинов. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Эти обязанности Литвинов будет исполнять до назначения первого замминистра сельского хозяйства.

Напомним, в августе должность первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области покинул Александр Завалищин. Он занимал этот пост с 2017 года.