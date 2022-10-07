07 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: администрация острова Пасхи

Знаменитым каменным истуканам острова Пасхи нанесен непоправимый ущерб в результате пожара

Часть знаменитых каменных истуканов острова Пасхи оказалась безвозвратно утрачена в результате природного пожара. Статуи, вырезанные из камня полинезийским племенем более 500 лет назад, являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пока власти острова проводят обследование статуй, так что неизвестно точно число утраченных мегалитов. Всего их на острове около тысячи. Истуканы представляют из себя огромные головы, высота которых достигает четырех метров.

Пожар, вспыхнувший в понедельник, повредил почти 60 гектаров холмов, на которых расположены мегалиты.

Остров Пасхи после пожара(2022)|Фото: администрация острова Пасхи

Теги: остров пасхи, пожар, каменные истуканы



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