В аэропорту Екатеринбурга мужчина проспал свой рейс и устроил дебош

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали агрессивного авиапассажира.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в Кольцово, 6 октября в дежурную часть поступил сигнал, что в стерильную зону терминала "В" срочно требуется наряд полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали жителя Магнитогорска 1974 года рождения, который, находясь в стерильной зоне во время ожидания, уснул и опоздал на свой рейс.

Нарушитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Мужчина нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью в адрес работников авиапредприятия.

Дебошир был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово. В отношении него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".