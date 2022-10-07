В Республике Алтай не мобилизовали ни одного человека – сенатор

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев сообщил, что на данный момент из его региона не мобилизовали ни одного человека. Он сослался на словам военного комиссара республики Олега Денисенко.

"По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", - сообщил в своем Telegram-канале Полетаев.

По данным на 2022 год, в Республике Алтай проживают 220 тыс. человек, около четверти из них – городское население.