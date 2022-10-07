Главу Челябинска просят направить новогодние средства на поддержку мобилизованных

В Челябинской области активисты ОНФ предлагают главе Челябинска Наталье Котовой направить средства, предусмотренные на новогоднюю иллюминацию, на поддержку мобилизованных южноуральцев.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении ОНФ, только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируется потратить 400 млн руб. При этом в ОНФ поступают обращения с просьбами повлиять на ситуацию, чтобы немалые средства ушли не на шарики и фонарики, а на поддержку военнослужащих. В частности, эти средства предлагается направить на покупку амуниции.

"Возможность перераспределения бюджета в данном случае есть, она была предусмотрена законом ещё в марте этого года", - подчеркнули в ОНФ.