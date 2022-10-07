07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России Москва
Фото: Накануне.ru

Лукашенко в день 70-летия Путина высоко оценил их отношения

Президент Беларуссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 70-летием.

"Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, Вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент Белоруссии подчеркнул, что очень дорожит открытыми и доверительными отношениями с президентом России, а также равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей.

"В последнее время это отчетливо проявляется в углублении интеграции наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей", - говорится в поздравлении.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, поздравление, 70-летие



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