07 Октября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени из-за неправильно установленной печи погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла во время пожара в двухэтажном деревянном доме на ул. Лесной в СНТ "Сосенка-81", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тела 85-летней женщины и 84-летнего мужчины были обнаружены сегодня утром, во время тушения пожара.

Центральный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку, в ходе которой будет установлена причина возгорания и условия, которые привели к трагедии. По одной из версий, причиной трагедии стала неправильная установка печи и эксплуатация.

"Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Теги: супружеская пара, пожар, печь, доследственная проверка



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