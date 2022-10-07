В Тюмени из-за неправильно установленной печи погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла во время пожара в двухэтажном деревянном доме на ул. Лесной в СНТ "Сосенка-81", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тела 85-летней женщины и 84-летнего мужчины были обнаружены сегодня утром, во время тушения пожара.

Центральный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку, в ходе которой будет установлена причина возгорания и условия, которые привели к трагедии. По одной из версий, причиной трагедии стала неправильная установка печи и эксплуатация.

"Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.