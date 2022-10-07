СМИ попросят использовать мобилизованных журналистов как военкоров

Ряд региональных СМИ сообщил о возможной приостановке работы из-за мобилизации значительного числа ключевых сотрудников. Об этом рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Например, в ГТРК "Хакасия" повестки получил уже 31 сотрудник, в Волгоградской области несколько региональных газет сокращают выпуск из-за призыва сотрудников, пишет "Коммерсант".

СЖР уже обратился к губернаторам с просьбой "повнимательнее отнестись к призыву журналистов" также объявлен сбор данных о журналистах-призывниках по всей стране.

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, возглавляющий также Союз журналистов Москвы и комиссию СПЧ по правам человека в информационной среде, сообщил, что ряд московских и федеральных СМИ "пытается объединиться для обращения в Минобороны и Минцифры, чтобы решить вопрос с журналистами, которые подлежат мобилизации".

Главный редактор ИА Regnum Модест Колеров рассказал о подготовке письма в Минобороны, к которому могут присоединиться и редакции других СМИ. Предлагается использовать мобилизованных журналистов по их специальности – как военных корреспондентов.