В ООН осадили Зеленского за "превентивный удар по России"

Позиция ООН заключается в неприемлемости даже самой дискуссии о ядерном конфликте. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя призыв Владимира Зеленского к Западу нанести превентивный удар по России.

"Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить, чтó генеральный секретарь ООН сказал по этой теме. Позиция генерального секретаря не изменилась", - сказал Дюжаррик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ядерная война неприемлема и немыслима. Все ядерные державы должны подтвердить приверженность неприменению ядерного оружия.

Правда, Зеленский не заявил, что по России нужно нанести именной ядерный удар. Но о превентивных ударах он сказал дважды.