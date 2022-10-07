Завод из Екатеринбурга вошел в число предприятий с бесплатным посещением для туристов

На сайте онлайн-путеводителя "Все на завод!", запущенного по инициативе Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России, появился раздел с бесплатными экскурсиями на российские промышленные предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в числе девяти представленных маршрутов есть тур по екатеринбургскому производству оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности "Уралхиммаш". В ходе бесплатной экскурсии по предприятию можно увидеть раскаленную до 1200 градусов двухметровую заготовку в действующем машиностроительном цехе. Кроме этого, каждый год на заводе проходит "Ночь музеев" в формате выставок, экскурсий, квестов и театральных постановок.

Онлайн-путеводитель с промышленными экскурсиями "Все на завод!" был создан в июле этого года. За несколько месяцев им воспользовалось уже более 25 тысяч человек.

Ресурс дает возможность не только прочитать об экскурсии и предприятии, но и записаться на посещение интересующего производства. Сейчас на площадке размещены 45 экскурсий на предприятия из 20 российских регионов, их количество планируется увеличить.