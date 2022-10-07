Завод из Екатеринбурга вошел в число предприятий с бесплатным посещением для туристов

07 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Завод из Екатеринбурга вошел в число предприятий с бесплатным посещением для туристов

На сайте онлайн-путеводителя "Все на завод!", запущенного по инициативе Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России, появился раздел с бесплатными экскурсиями на российские промышленные предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в числе девяти представленных маршрутов есть тур по екатеринбургскому производству оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности "Уралхиммаш". В ходе бесплатной экскурсии по предприятию можно увидеть раскаленную до 1200 градусов двухметровую заготовку в действующем машиностроительном цехе. Кроме этого, каждый год на заводе проходит "Ночь музеев" в формате выставок, экскурсий, квестов и театральных постановок.

Онлайн-путеводитель с промышленными экскурсиями "Все на завод!" был создан в июле этого года. За несколько месяцев им воспользовалось уже более 25 тысяч человек.

Ресурс дает возможность не только прочитать об экскурсии и предприятии, но и записаться на посещение интересующего производства. Сейчас на площадке размещены 45 экскурсий на предприятия из 20 российских регионов, их количество планируется увеличить.

Теги: завод, туристы, экскурсии, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети