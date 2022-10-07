07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Накануне.RU

Батмазов проверил условия жизни мобилизованных прикамцев в Тюмени

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов находится на территории тюменского центра подготовки резервистов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, он прибыл туда накануне с двухдневным визитом.

В первый день министр встретился с командованием, обсудил вопросы жизни и быта мобилизованных. Удалось решить проблему молодого человека мобилизованного из Осы.

"Родственники резервиста обратились через соцсети к губернатору Пермского края и сообщили о том, что не успели предъявить в военкомате медицинские заключения. Довел информацию до командира, встретился лично с Алексеем. При мне врачам переданы все медзаключения для принятия дальнейших решений", - сообщил Виктор Батмазов.

В целом, отметил министр, все проблемные вопросы решаются.

Напомним, ранее министр побывал с визитом в Елани, где также находятся мобилизованные из Прикамья. Ранее сообщалось, что в учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодняшний день, по данным властей, все они уже решены.

Теги: мобилизация, Тюмень, Виктор Батмазов



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