Батмазов проверил условия жизни мобилизованных прикамцев в Тюмени

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов находится на территории тюменского центра подготовки резервистов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, он прибыл туда накануне с двухдневным визитом.

В первый день министр встретился с командованием, обсудил вопросы жизни и быта мобилизованных. Удалось решить проблему молодого человека мобилизованного из Осы.



"Родственники резервиста обратились через соцсети к губернатору Пермского края и сообщили о том, что не успели предъявить в военкомате медицинские заключения. Довел информацию до командира, встретился лично с Алексеем. При мне врачам переданы все медзаключения для принятия дальнейших решений", - сообщил Виктор Батмазов.



В целом, отметил министр, все проблемные вопросы решаются.

Напомним, ранее министр побывал с визитом в Елани, где также находятся мобилизованные из Прикамья. Ранее сообщалось, что в учебном центре были сложности из-за большого количества призывников, приехавших одновременно из разных регионов. На сегодняшний день, по данным властей, все они уже решены.