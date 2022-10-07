07 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Минобороны РФ

Крупнейшие страны Латинской Америки отказались осудить Россию из-за действий на Украине

Организация американских государств (ОАГ) приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине, но треть стран не поддержали ее, в том числе крупнейшие страны Латинской Америки: Аргентина, Бразилия и Мексика.
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Резолюция называется "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине". К ней присоединились: Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Уругвай. При этом треть из них подчинены британскому монарху, то есть не являются независимыми (Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия).

Отказались осудить Россию следующие страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины. Они не поддержали призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику "с территории Украины" (которая является суверенной территорией России), а также отказались осудить предполагаемые нарушения прав человека в новых российских регионах.

В результате против России проголосовали 24 страны, из которых 8 - протектораты Британии. А косвенно поддержали Россию 9 стран, в том числе три крупнейшие страны Латинской Америки: Аргентина, Бразилия и Мексика. То есть перевес по количеству реально независимых стран, выступающих против России, даже в Америке минимальный. То же самое - с учетом проживающего в странах населения.

Интересно, что даже один британский протекторат - Сент-Винсент и Гренадины - не стал голосовать против России.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США как объединение, где влияние США должно быть максимальным. Объединяет почти все страны Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у около 70 стран, в том числе у Украины. В апреле 2022 года ОАГ лишила Россию статуса постоянного наблюдателя.

Теги: резолюция, Россия, Америка



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