07 Октября 2022
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Фото: instagram.com/zhaparov.kg

Президент Киргизии проигнорирует юбилей Путина в Санкт-Петербурге

Президент Киргизии Садыр Жапаров проигнорирует юбилей президента России Владимира Путина, на который он пригласил лидеров СНГ в Санкт-Петербург. Мероприятие получило статус неформального саммита лидеров СНГ.

"Ввиду рабочего графика президент Киргизии Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от киргизской стороны направлен государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов", - говорится в заявлении администрации Жапарова.

Ожидается, что в Петербург приедут лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. По присутствию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева ясности пока нет. Накануне неформального саммита между Москвой и Астаной усложнились отношения из-за тональности заявлений официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и требований России немедленно выслать из Казахстана украинского посла.

Теги: садыр жапаров, юбилей, неформальный саммит, снг



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