Родные Мишустина, Кадырова, Шойгу попали под санкции Японии

Правительство Японии ввело санкции против родных главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки (персонально). Всего в опубликованном на сайте Минфина Японии списке – 80 человек и 9 организаций.

В список также попали, в частности, родные премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предприниматель Дмитрий Пумпянский, глава клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Напомним, в мае Токио ввел новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР. В обновленный список, в частности, попал премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководители ЛНР и ДНР. В начале июня власти Японии ввели ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка.