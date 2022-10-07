07 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Родные Мишустина, Кадырова, Шойгу попали под санкции Японии

Правительство Японии ввело санкции против родных главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки (персонально). Всего в опубликованном на сайте Минфина Японии списке – 80 человек и 9 организаций.

В список также попали, в частности, родные премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предприниматель Дмитрий Пумпянский, глава клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Напомним, в мае Токио ввел новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР. В обновленный список, в частности, попал премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководители ЛНР и ДНР. В начале июня власти Японии ввели ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Теги: Япония, санкции, Михаил Мишустин, Александр Залдостанов, Рамзан Кадыров



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Ранее 05.07.2022 08:18 Мск Япония ввела новые санкции против РФ, включая запрет на импорт золота
Ранее 27.06.2022 03:00 Мск СМИ: Япония расширит антироссийские санкции
Ранее 07.06.2022 05:10 Мск Токио ввел санкции против двух российских и одного белорусского банка
Ранее 10.05.2022 10:07 Мск Япония ввела санкции против Мишустина и руководства ЛНР и ДНР


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