В Челябинске объявили аукционы на поставку 74 трамваев за 5,4 млрд рублей

В Челябинске объявили два аукциона на поставку 74 трамвайных вагонов. Начальная цена закупок – 5,4 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Вагоны должны быть приспособлены для работы в одиночку и в составе поезда до двух вагонов. Трамваи должны быть оборудованы информационной системой для автоматического информирования пассажиров, кондиционером с функцией климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, Wi-Fi, зарядками для мобильных устройств и валидаторами.

Один аукцион на поставку 33 низкопольных вагонов 2022 или 2023 года выпуска с начальной ценой контракта 2,4 млрд рублей. Победитель должен будет поставить вагоны в период с 1 января 2023 года до 1 июня 2023 года.

Второй аукцион на поставку 41 трамвайного вагона с начальной ценой контракта 3 млрд рублей. Подрядчик должен будет привезти транспорт в период с 1 января до 1 ноября 2023 года.

Заявки будут принимать до 24 октября. Итоги подведут 26 октября.