Вашингтон будет готов к диалогу с Россией, если увидит у России такой настрой - Блинкен

Вашингтон будет готов к дипломатии с Россией по украинскому конфликту, если Москва покажет настрой на диалог. Пока Вашингтон не видит такого настроя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Между тем, президент США Джо Байден не исключил проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали в ноябре этого года. "Посмотрим", - сказал Байден на вопрос о вероятности такой встречи.