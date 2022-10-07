В Пермском крае "Ласточка" насмерть сбила пенсионера

В Пермском крае электропоезд "Ласточка", следовавший по маршруту Екатеринбург - Пермь, насмерть сбил 70-летнего пенсионера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером, на 1487 км 7 пикета станции Кукуштан, на железнодорожном переезде. Сообщается, что мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.