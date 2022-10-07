На Херсонщине от удара ВСУ по автобусу погибли четыре человека

Украинские военные утром в пятницу обстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области, есть погибшие и раненые.

"В 7.05 (по московскому времени) ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела попали в гражданский автобус. На данный момент четыре мирных жителя погибли, трое получили тяжелые ранения", - сообщил журналистам представитель экстренных служб региона, его цитирует "Интерфакс".

Данные по количеству жертв – предварительные. Продолжаются работы по эвакуации.