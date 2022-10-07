07 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уральца отправят на принудительное лечение за двойное убийство

На Среднем Урале мужчину, совершившего убийство двух знакомых, ждет принудительное лечение.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 17 марта этого года в квартире дома по улице Мальгина в селе Байкалово. Пьяный мужчина приревновал к своей знакомой из-за того, что она не хотела уходить домой из квартиры приятелей, где они вместе выпивали.

Уралец взял нож и нанес им два удара хозяину квартиры, а после этого зарезал и знакомую. Женщина скончалась на месте, а владелец жилья – спустя несколько часов в больнице.

По заключению комиссии экспертов, агрессивный мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Было установлено, что в момент двойного убийства он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

Сейчас материалы дела направлены в Свердловский областной суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Теги: убийство, прокуратура, Байкалово, суд



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