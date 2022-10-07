07 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле мошенники обманули пенсионерку, выдав себя за "племянника из Москвы"

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мошенников, выманивших деньги у пенсионерки.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, очередной жертвой аферистов стала 81-летняя тагильчанка, которая отдала злоумышленникам более 300 тысяч рублей. Пенсионерке позвонили неизвестные и рассказали, что ей необходимо получить перевод "от племянника из Москвы" в сумме 1,4 млн рублей. Однако чтобы забрать деньги, ей надо перевести конкретную сумму на определенный счет.

Хотя у женщины не было никакого племянника, она согласилась. Пенсионерка несколько дней ходила на почту, чтобы осуществить переводы на счета злоумышленников. Сейчас ведется их розыск.

В полиции рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы избежать общения с мошенниками и сохранить свои сбережения. В МВД советуют быть более внимательными, ни при каких условиях не впускать в дом незнакомцев и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

"Не передавайте свои данные и реквизиты банковских карт. В любой непонятной ситуации можно позвонить по телефону 02 и обратиться за помощью в дежурную часть полиции", - советуют в ведомстве.

Теги: мошенники, перевод, полиция, Нижний Тагил



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