В Челябинске в ДТП пострадали восемь человек

В Челябинске на улице Худякова столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла вечером 6 октября у дома № 22 по улице Худякова. Водитель Ниссан Жук не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автомобилями Ниссан Кашкай и Богдан 2111. После удара автомобиль Ниссан Кашкай совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2109.

В результате ДТП в больницу доставили четырех водителей и четырех пассажиров. Шесть человек после оказания разовой медицинской помощи отпустили домой.