07 Октября 2022
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Фото: Следственный комитет РФ

Совладельца ТРЦ "Зимняя вишня" приговорили к восьми годам колонии

Суд вынес приговор совладельцу кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя Вишня" Вячеславу Вишневскому. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 21 млн руб.

Вишневского обвиняли в даче взятки представителям инспекции Госстройнадзора при реконструкции зданий комбината под торговый центр. Свою вину Вишневский признал.

В результате пожара в "Зимней вишне" в 2018 году погибли 60 человек (из них 37 дети), пострадали 79 человек. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения в системе пожарной безопасности торгового центра, также обнаружились многочисленные технические и конструкционные нарушения.

Теги: зимняя вишня, приговор, вячеслав вишневский



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