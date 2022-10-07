На Украине суд потребовал передачи Киеву Саакашвили

Киевский суд на заседании в четверг вынес постановление о временной передаче экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Грузии, украинской стороне на время следствия.

"Киевский суд вынес постановление о временной передаче Саакашвили украинской стороне для проведения следственных мероприятий. Я тут же хочу сказать, что дело, которое рассматривает киевский суд, не касается его ареста и заключения в Грузии. Это дело касается внутриукраинских событий времен экс-президента Украины Петра Порошенко", - сказал ТАСС адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

Юрист добавил, что после решения суда Минюст Украины обратится к своим грузинским коллегам с просьбой о передаче бывшего президента. Последнее слово за грузинской стороной. Как отметил Хачапуридзе, в его практике были случаи, когда суд одной страны требовал передачу того или иного осужденного и грузинская сторона удовлетворяла просьбу.