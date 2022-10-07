07 Октября 2022
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Происшествия Центральный ФО
Фото: t.me/gubernator_46 / Роман Старовойт

В Курской области обстрелян приграничный поселок Теткино, погиб пенсионер

Поселок Теткино в Курской области вновь попал под обстрел со стороны Украины.

"Зафиксировано не менее 10 прилётов <…> К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.  

Также серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольской. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Также Старовойт сообщил, что в Курской области продлено действие "желтого уровня" террористической опасности до 22 октября.

Теги: обстрел, теткино, курская область



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