В Екатеринбурге прикрыли незаконную майнинговую ферму

В Екатеринбурге энергетики пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал" – "Екатеринбург", специалистами было обнаружено самовольное подключение к трансформаторной подстанции в Орджоникидзевском районе на улице Космонавтов, напротив дома 101а. Установлено, что на данном земельном участке расположена площадка для хранения нестационарных объектов (киосков и павильонов), в двух из которых размещалось оборудование для майнинга криптовалюты.

При осмотре территории было обнаружено в работающем состоянии 30 единиц интегральных схем специального назначения (ASIC), подключенных от трансформаторной подстанции "Россети Урал" – "Екатеринбург" самовольно, то есть без договора. Оборудование размещалось и работало в павильонах на огороженном земельном участке.

В тот же день бездоговорное потребление было пресечено: энергетики провели отключение и демонтаж питающего кабеля. Сейчас ими устанавливаются лица, причастные к деятельности фермы по производству криптовалюты, производится расчет ущерба и определяется период бездоговорного использования электричества.

Как сообщало Накануне.RU, скоро в Екатеринбурге перед судом предстанет житель Москвы, который незаконно майнил криптовалюту в компьютерных клубах.