07 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные рассказали о деталях боевого слаживания

Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.
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Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).

"Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", - рассказал РИА Новости российский офицер.

Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.

"Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу – умело выполняем", - рассказал один из мобилизованных.

Теги: Мобилизация, слаживание



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