07 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Власти объяснили отправку повестки не служившей жительнице Петербурга "сбоем"

Жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга, которая никогда не имеет опыта службы в армии, а также не является военнообязанной и не состоит в запасе, получила повестку из-за "технического сбоя".

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на районную администрацию, 35-летняя режиссер мультимедиапрограмм по имени Людмила обнаружила повестку в двери своей квартиры. Она вместе с супругом написала обращение полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану. После этого несколько раз звонили из администрации Красногвардейского района, а затем извинились, сообщив об ошибке.

Позднее повестку получила еще одна жительница Красногвардейского района, 43-летняя Надежда. Ее попросили прийти в военкомат "для уточнения документов воинского учета". Повестку ей вручили лично в руки и под подпись. Позднее женщине позвонил сотрудник военкомата, извинился и заявил, что приходить "уточнять документы" не нужно. В администрации Красногвардейского района вновь заявили, что повестку вручили из-за "технического сбоя".

Напомним, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пообещали бороться с ситуациями, когда жалоба по теме мобилизации на "Госуслугах" не рассматривается, а переправляется в другие инстанции и в итоге остается без ответа.

Теги: Санкт-Петербург, повестка, мобилизация, армия



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