07 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: потери ушедших из России компаний оцениваются в $240 млрд

По данным на начало сентября 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили свою деятельность в стране, 15% приняли решение покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи бизнеса.

Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) "Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться". В июне об уходе из России сообщали только 5% крупнейших фирм.

Крупнейших компаний — 600, Центр относит к ним иностранные компании с выручкой в России от 5,7 млрд руб. Около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме. Наиболее активно заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80% финских организаций), Дании (73%) и Великобритании (35%).

Как говорится в исследовании, в свою очередь, бизнес других стран "более гибок и прагматичен" и пока не предпринимает шагов для ухода из России. Речь идет о компаниях из Австрии, Японии и Швейцарии. В документе отмечается подход польского бизнеса: несмотря на жесткую риторику властей этой страны, большинство польских компаний сохраняют присутствие в России.

Ограничение деятельности или уход для большинства зарубежных организаций был сопряжен с ощутимыми финансовыми издержками. О наибольших потерях в стоимостном выражении сообщает бизнес из США (крупнейшие организации лишились $102 млрд в России), Великобритании (минус $78 млрд) и Германии (минус $51 млрд). Однако в расчете на ВВП уход компаний из России оказал наибольшее влияние на экономику Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Великобритании (минус 1,3%) и Дании (минус 1%).

В отраслевом разрезе наибольшие потери понес иностранный бизнес, работающий в отраслях нефти и газа, банковской сфере, автопроме и пищевой промышленности. Меньше других пострадали компании в сфере бытовой техники, микроэлектроники, деловых и ИT-услуг.

Всего зарубежные компании, ограничившие деятельность в России либо заявившие об уходе с рынка, с конца февраля 2022 года уже потеряли $200–240 млрд, сообщает РБК

Теги: компании, бизнес, уход из России



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