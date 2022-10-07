07 Октября 2022
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Экономика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Банки из топ-10 придут в новые территории РФ в течение года

Российские банки из топ-10 начнут работать в новых регионах РФ в течение года.
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Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, первыми на эти территории выйдут кредитные организации, которые действуют в Крыму. В ПСБ уже обеспечивают выплаты пенсий и пособий на присоединившихся к РФ территориях, а в ближайшее время запустят кредитование.

О планах по работе в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине также заявили в микрофинансовые организации. Как говорят эксперты, в отличие от ситуации 2014 года в Крыму, теперь у российских банков под санкциями нет рисков при расширении на новые регионы, сообщают "Известия".

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что новым регионам предстоит напряженный процесс адаптации в правовую среду. Такое заявление было озвучено в контексте выборов в Госдуму депутатов от этих регионов, но если заглянуть немного дальше, то становится очевидным вопрос адаптации не только законодательства и выборного процесса, но и вопросы рынка труда, пенсий, зарплат и прочих социально-экономических вопросов.

Теги: банки, новые территории



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